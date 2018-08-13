Три ребенка пострадали по вине пьяного водителя в Чувашии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Чувашии, в результате которого пострадали три малолетние девочки.

МВД по республике сообщает, что авария произошла в понедельник около 12:20 на автодороге "Чебоксары - Сурское" возле поселка Ишлеи.

"Автомашина "Лада-Ларгус" под управлением 35-летнего водителя съехала в кювет, где у транспортного средства вспыхнул капот. Автовладелец сам потушил возгорание", - говорится в сообщении.

В салоне в момент ДТП находилось три девочки 4, 7 и 10 лет. С ушибами они доставлены в больницу.

"Предварительное освидетельствование показало, что водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения, но затем мужчина отказался признавать данные результаты и проследовал в медицинское учреждение", - отмечает республиканское МВД.