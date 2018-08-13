Житель Алтая застрелил приятеля во время охоты на бобров

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели охотника в Республике Алтай, сообщает в понедельник пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

"По данным следствия, в лесном массиве в урочище "Богдановка" 30-летний житель Горно-Алтайска во время коллективной охоты на бобров, не убедившись в безопасности находившихся поблизости охотников, выстрелил из ружья. В результате он ранил в голову 38-летнего жителя Горно-Алтайска. От полученных повреждений он спустя несколько дней скончался в больнице", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).