В Кремле подтвердили поездку Путина в ФРГ на переговоры с Меркель

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сообщения о том, что российский президент Владимир Путин 18 августа посетит Германию для переговоров с канцлером Ангелой Меркель.

Ранее Песков анонсировал международную поездку Путина в конце недели, но не уточнил страну, в которую поедет президент.

В свою очередь, официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт в понедельник сообщил журналистам, что Меркель 18 августа примет Путина в правительственной резиденции Мезеберг.

Как рассказал Зайберт, стороны на переговорах обсудят "актуальные вопросы внешней политики", в том числе сирийское урегулирование, ситуацию на востоке Украины и вопросы в сфере энергетики.