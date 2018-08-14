Легкомоторный самолет упал в Байкал

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку по факту падения частного легкомоторного самолета в акватории озера Байкал вблизи острова Ольхон в Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"По данному факту проводится доследственная проверка, на месте авиапроисшествия работают следователи", - сообщил представитель управления.

По его словам, на борту находился один пилот, он не пострадал.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в воду после неудачного взлета упал гидросамолет. Какое-то время он держался на плаву, и его даже пытались отбуксировать к берегу, но затем ушел на дно.