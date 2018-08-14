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Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Туве

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,2 зарегистрирован в ночь на вторник в 123 км к западу от Кызыла (Тува), сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 22:02 мск в понедельник, имел координаты 51.63 градуса северной широты и 92.67 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,7 балла по шкале MSK-64, говорится в сообщении.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.

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Теги: Тува
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