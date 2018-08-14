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Военные экологи вывезут с арктического острова 330 тонн металлолома

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Сводное экологическое подразделение, которое занимается в Арктике очисткой территории от мусора, планирует вывезти на материк с острова Врангеля 2,5 тысячи ржавеющих металлических бочек, сообщили в штабе Восточного военного округа (ВВО) во вторник.

"В текущем году на острове Врангеля работы производятся в районе бухты Сомнительная и бывшего аэродрома "Звездный". Планируется собрать и вывезти судами сторонних организаций около 2,5 тыс. металлических бочек общей массой более 330 тонн", - сказано в пресс-релизе.

Кроме того, предстоит рекультивировать около пяти гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора.

Военные экологи работают в Арктике с начала июня, они завершат выполнение задач в конце октября, отметили в штабе ВВО.

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Теги: Арктика
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