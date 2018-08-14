Получивший по ошибке 400 тысяч рублей в банке житель ХМАО спрятал их в диване

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Житель города Урая (Ханты-Мансийский автономный округ) стал фигурантом уголовного дела о краже после того, как вместо 400 рублей получил от кассира в банке 400 тысяч рублей и умолчал об этой ошибке, сообщается на сайте регионального управления МДВ.

Как установили полицейские, мужчина пытался снять со своей банковской карты 400 рублей. После нескольких неудачных попыток он обратился в банк к кассиру. По невнимательности сотрудница выдала ему 400 тыс. рублей.

"Он успел потратить только 600 рублей на приобретение спиртных напитков. Остальные деньги он спрятал в заднюю часть дивана. С его слов, он надеялся, что кассир не обнаружит ошибку", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали на улице. В его квартире провели обыск и нашли полученные деньги.

На подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция добавляет, что 42-летний фигурант нигде не работает, ранее был судим за незаконное приобретение и хранение наркотиков, а также оскорбление и применение насилия в отношении сотрудника полиции.