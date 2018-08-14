В Иркутской области спасли лесников, спасавшихся от пожара на квадроцикле

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Вертолет ФБУ "Авиалесоохрана" эвакуировал четырех специалистов ФГУП "Прибайллеспроект", которые проводили лесоустроительные работы в самом северном Катангском районе Иркутской области и оказались окружены крупным лесным пожаром. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства лесного комплекса региона.

Инцидент произошел в понедельник, когда на севере региона площадь пожаров превысила 100 тыс. га.

"Лагерь лесоустроителей оказался на пути одного из верховых пожаров, общая площадь которого составляла более 7 тыс. га. Четыре человека экстренно на квадроцикле направились в сторону от пожара, передав в региональную диспетчерскую службу (РДС) по спутниковой связи сигнал о помощи и данные о своем местонахождении", - говорится в сообщении.

На спасение людей был направлен вертолет Усть-Кутского авиаотделения, который занимался доставкой парашютистов-десантников к возгораниям. Но оперативно найти людей летчикам мешало сильное задымление.

"Спустя час лесоустроители сообщили, что отступать им больше некуда. С двух сторон на них надвигался пожар. В момент, когда казалось, что трагедии не избежать, я услышал в трубке звук подлетающего вертолета. Через несколько минут экипаж передал информацию об успешном завершении спасательной операции", - цитирует пресс-служба руководителя диспетчерской службы Анатолия Сучкова.

Вертолет доставил спасенных в город Усть-Кут и продолжил работу по тушению пожаров на севере.

"Параллельно со спасательной операцией велась активная работа по устранению угрозы перехода огня на населенные пункты. В очередной раз в опасности оказались жители поселков Токма и Бур, огонь к которым подошел менее чем на 1 км. К каждому населенному пункту вертолетом были заброшены по одной бригаде сотрудников парашютно-десантной службы. Угроза была снята в считанные часы", - отмечается в сообщении.

Работу десантникам облегчило то, что в июле у этих поселков уже была аналогичная ситуация, и теперь им не пришлось создавать новые минерализованные полосы для встречного отжига и защиты домов от огня.

По данным РДС, утром во вторник лесные пожары в Катангском районе начали терять свою силу, в течение дня на севере региона ожидается обильное выпадение осадков.

Ранее сообщалось, что по данным на утро вторника в Иркутской области действует 35 природных пожаров общей площадью 116 тыс. 397 га. Все очаги возникли из-за сухих гроз.