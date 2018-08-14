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Два человека погибли при взрыве гранаты в иркутском поселке

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Доследственная проверка начата по факту гибели двух человек в результате взрыва гранаты в Усть-Илимском районе Иркутской области. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, граната взорвалась вечером в понедельник на территории лесопильной базы недалеко от поселка Седаново. Погибли двое разнорабочих 46 и 53 лет.

"Предварительно установлено, что мужчины, когда косили траву рядом с базой, в лесу нашли гранату и принесли ее на территорию предприятия. Около семи вечера сторож услышал громкий хлопок, а затем увидел дым, идущий из здания конторы. При осмотре второго этажа здания он обнаружил тела разнорабочих без признаков жизни с характерными осколочными ранениями", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, с места происшествия изъяты деформированные фрагменты гранаты. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

В администрации Седаново агентству уточнили, что взрыв произошел на территории фермерского хозяйства в 3,5 км от поселка.

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