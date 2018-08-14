Семеро жителей Приамурья получили сроки за расправу над сербами

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Семь жителей Амурской области, избивших год назад нескольких граждан Сербии в одном из общежитий города Свободный, приговорены к различным срокам лишения свободы, сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, в августе 2017 году один из молодых людей предложил своим подельникам устроить расправу над гражданами Сербии якобы за совершение иностранцами противоправных действий в отношении жителя города Свободный.

Вооружившись деревянной битой, алюминиевой палкой и электрошокером, они приехали в общежитие, где проживали сербы и устроили драку. Были избиты шесть граждан Сербии.

В ходе расследования преступления свою вину не признал только один участник банды, однако следствию удалось собрать доказательства его участия в драке.

В итоге обвиняемые были осуждены по нескольким статьям УК РФ, в том числе по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство по мотивам национальной ненависти) статье 116 УК РФ (причинение побоев, совершенные из хулиганских побуждений).

Преступники были приговорены городским судом Свободного на сроки от года до 3 лет и 3 месяцев колонии.