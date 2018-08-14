В тульскую колонию попытались пронести телефоны в банках с фасолью

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В исправительной колонии №4 Тульской области предотвращена попытка передачи партии мобильных телефонов и зарядных устройств. Об этом сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь регионального УФСИН Маргарита Римар.

"В исправительную колонию в Плавске гражданином Таджикистана была доставлена передача, предназначавшаяся 30-летнему осужденному, отбывающему в этом учреждении 10-летний срок за незаконный оборот наркотиков. Передача была тщательно досмотрена. В банках с консервированной фасолью, закрытых заводским способом, были обнаружены и изъяты 14 мобильных телефонов и 4 зарядных устройства к ним", - сказала Римар.

В настоящее время проводится проверка. С задержанного взяты письменные объяснения. Сам он заявил, что о нахождении запрещенных предметов в консервных банках не знал.

Составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ, материалы будут переданы в Плавский районный суд.