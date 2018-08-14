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В Калининграде на популярном для купания озере разлилось шипящее зеленое вещество

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - На популярном калининградском озере Шенфлиз зафиксирован разлив неизвестного вещества, сообщили "Интерфаксу" в спортивном клубе "Янтарные моржи".

"Довольно большая часть озера покрыта ярко-зеленым маслянистым веществом, которое выделяет газы. Разлив зафиксирован со стороны железной дороги, но явных следов на земле нет", - сказали в клубе, который занимается уборкой берега.

13.08.2018 ПРИ ОБХОДЕ ОЗЕРА ШЕНФЛИЗ ! ЯНТАРНЫЕ МОРЖИ ОБНАРУЖИЛИ ПЯТНО НЕПОНЯТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ! ОПОВЕЩЕНО МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА!!! ВЗЯТ ЗАБОР ВОДЫ НА ПРОВЕРКУ МИНИСТЕРСТВОМ ПРИРОДЫ КАЛИНИНГРАДА!!! ТАК ЖЕ ЗАБОР ВОДЫ ВЗЯТ НА ПРОВЕРКУ ЯНТАРНЫМИ МОРЖАМИ! БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!!! #янтарныеморжи #шенфлиз #озерошенфлиз #экологиякалининград #берегитеприроду #сохранимприродувместе #волонтерыкалининграда #волонтерыроссии #годдобровольца #пробыводы #доброволец

Публикация от Клуб "Янтарные Моржи" 🏊🏻🏋🏼🏆🇷🇺 (@amberwalrus39)

На место экологического ЧП уже приезжали сотрудники регионального управления Минприроды и специалисты из городского отдела ГО и ЧС. Они взяли пробы воды, чтобы определить характер загрязнения.

"Озеро Шенфлиз является одним из немногих в Калининграде, где официально разрешено купание. Этим летом здесь отдыхает много горожан. Если зеленая жидкость и не будет представлять опасность для людей, впечатление от отдыха на озере будет испорчено", - отметил собеседник агентства.

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