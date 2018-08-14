В Калининграде на популярном для купания озере разлилось шипящее зеленое вещество

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - На популярном калининградском озере Шенфлиз зафиксирован разлив неизвестного вещества, сообщили "Интерфаксу" в спортивном клубе "Янтарные моржи".

"Довольно большая часть озера покрыта ярко-зеленым маслянистым веществом, которое выделяет газы. Разлив зафиксирован со стороны железной дороги, но явных следов на земле нет", - сказали в клубе, который занимается уборкой берега.

На место экологического ЧП уже приезжали сотрудники регионального управления Минприроды и специалисты из городского отдела ГО и ЧС. Они взяли пробы воды, чтобы определить характер загрязнения.

"Озеро Шенфлиз является одним из немногих в Калининграде, где официально разрешено купание. Этим летом здесь отдыхает много горожан. Если зеленая жидкость и не будет представлять опасность для людей, впечатление от отдыха на озере будет испорчено", - отметил собеседник агентства.