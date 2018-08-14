Пьяный житель Тюмени напал на приехавшего к нему фельдшера скорой

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Житель Тюмени при оказании ему медицинской помощи напал на сотрудника бригады скорой помощи, сообщили во вторник в областном департаменте здравоохранения.

По данным ведомства, нетрезвый пациент, порезавший себе руки, напал на 38-летнего фельдшера. Приехавшие полицейские вынуждены были надеть на мужчину наручники, чтобы медики смогли обработать ему раны на руках.

Затем полицейские сопроводили мужчину при транспортировке его в больницу.

В пресс-службе городского УМВД агентству "Интерфакс" сообщили, что из-за нападения на сотрудника скорой проводится проверка.