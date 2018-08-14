Путин в среду посетит молодежный форум "Машук"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 15 августа посетит Северо-Кавказский молодежный образовательный форум "Машук-2018" в Пятигорске, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава Российского государства осмотрит выставки и экспозиции и встретится с участниками форума.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится на территории Пятигорска у подножия горы Машук на Комсомольской поляне с 2010 года. За это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек.

В 2018 г. форум проходит с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. человек из России и зарубежья. Форум проходит в две смены: "Добровольчество" (10-17 августа) и "Гражданское общество" (17-24 августа).