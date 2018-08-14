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Житель Башкирии, заказавший убийство матери и сестры из-за бизнеса, получил 23 года колонии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии вынес приговор жителю Сибая по обвинению в организации убийства своей матери и сестры, сообщила во вторник пресс-служба СУ СКР по республике.

"Заказчик приговорен к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительный колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства двух человек по найму) и ч.3 ст. 33, ч. 3 ст. 158 УК РФ (организация кражи).

Ранееуправление СКР по Башкирии сообщало, что 34-летний житель Сибая, судимый за пособничество в убийстве местного прокурора, желая завладеть семейным ресторанным бизнесом, договорился с бывшим сокамерником, чтобы он убил его 54-летнюю мать. Он пообещал исполнителю 200 тыс. рублей, дал ключи от квартиры женщины и ее фотографии.

21 апреля 2017 года мужчина привез мать к дому, а в квартире женщину уже ждал киллер. В это время домой пришла ее 29-летняя дочь. Выполняя указания заказчика, повысившего цену еще на 200 тыс. рублей, исполнитель убил его сестру, которая могла стать свидетелем преступления, а затем задушил подошедшую хозяйку квартиры.

Перед тем как скрыться с места преступления, киллер забрал ювелирные украшения стоимостью более 50 тыс. рублей и бутылку коньяка.

От заказчика в мае 2017 года исполнитель получил только 60 тыс. рублей. В следующим месяце они оба были задержаны.

В июне 2018 года Сибайский городской суд (Башкирия) признал исполнителя виновным в убийстве по найму двух человек и приговорил его к 15 годам лишения свободы. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, дело рассматривалось в особом порядке.

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