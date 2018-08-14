В Татарстане проверят сообщения об избиении полицией подростка, сбившего инспектора ДПС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы Татарстана проводят проверку по факту сообщения об избиении сотрудниками полиции 16-летнего жителя города Нижнекамска.

Республиканское СУ СКР сообщает во вторник, что информация об инциденте появилась в одной из соцсетей.

"Согласно размещенному сообщению, в районе базы отдыха "Дубки" передвигавшийся на мотоцикле подросток сбил сотрудника ГИБДД, после он был избит сотрудниками полиции", - говорится в пресс-релизе.

Следователи просят откликнуться очевидцев происшествия.

Пользователи соцсети "ВКонтакте" сообщили 12 августа, что подросток-мотоциклист сбил полицейского и попытался скрыться с места происшествия.

"Эти сотрудники ДПС догнали его на конечной 121 и на глазах всей остановки избили так, что он лежал без сознания. Парню 16 лет. У сотрудника раны на локтях и коленях", - написали очевидцы произошедшего в соцсети.

В свою очередь в пресс-службе МВД по Татарстану "Интерфаксу" опровергли информацию, размещенную в соцсетях.

"Такого факта не было: ни факта наезда на сотрудника ГИБДД, ни, соответственно, факта избиения подростка", - сказал собеседник агентства.