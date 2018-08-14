В РФ экстрадирован мужчина, занявший у знакомых 23 млн руб. и сбежавший в Нидерланды

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Нидерланды выдали России обвиняемого в хищении 23 млн рублей у знакомых в Барнауле, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры России во вторник.

"Компетентные органы Королевства Нидерланды экстрадировали в Россию гражданина РФ Данила Полякова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2014-2015 гг. в городе Барнауле Поляков, "обманным путем и злоупотребляя доверием под различными надуманными предлогами брал у знакомых в долг деньги, которые обещал вернуть, а в действительности этого делать не собирался". "Таким образом, он завладел денежными средствами на общую сумму свыше 23 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению", - отметили в пресс-службе.

Поскольку мужчина скрылся от уголовного преследования, он был объявлен в международный розыск.

В мае 2016 года его задержали на территории Нидерландов, после чего Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности, который позже был удовлетворен.

В сопровождении спецконвоя Поляков экстрадирован в Россию.