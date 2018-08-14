ФСБ обнаружила крупную врезку в нефтепродуктопровод "Транснефти"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ по Брянской области при участии собственной службы безопасности АО "Транснефть-Дружба" ("дочка" ПАО "Транснефть") задержали 12 человек по подозрению в краже более 900 тонн дизельного топлива, сообщает пресс-служба ведомства.

По решению суда они заключены под стражу.

По версии следствия, в группу входили жители Брянской, Ленинградской и Смоленской областей. Они произвели незаконную врезку в нефтепродуктопровод АО "Транснефть-Дружба" и похитили топливо на сумму свыше 47 млн рублей.

"Свой криминальный бизнес подозреваемые готовы были защищать с оружием в руках. Так, при проведении обыска у подозреваемых были изъяты автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы Шпагина, карабины со снайперскими прицелами, граната - всего более 13 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов к ним. А еще транспорт и техника, которую они использовали для кражи топлива", - говорится в сообщении.

АО "Транснефть-Дружба" имеет резервуарный парк емкостью 3 млн кубометров, 24 нефтеперекачивающие и 14 нефтепродуктоперекачивающие станции. Протяженность нефте- и нефтепродуктовых трубопроводов компании составляет 7,8 тыс. км.