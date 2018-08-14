На ТЭЦ в Тамбове произошел пожар

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Возгорание на башенной градирне Тамбовской ТЭЦ произошло во вторник, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На место происшествия прибыли девять единиц спецтехники, в том числе шесть автоцистерн. По предварительным данным, пострадавших нет.

В свою очередь пресс-служба тамбовского филиала ПАО "Квадра", которому принадлежит ТЭЦ, сообщает, что ситуация полностью под контролем.

"Пожарные, прибывшие на место, уже приступили к ликвидации возгорания на башенной градирне Тамбовской ТЭЦ. Причиной стало возгорание остатков еще не демонтированного пластикового оросителя", - говорится в сообщении.

В этом году на ремонт ТЭЦ, в том числе градирни, компания выделила более 125 млн рублей.