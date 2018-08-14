Затонувшее судно XIX века обнаружили в Севастополе

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Экспедиция Севастопольского государственного университета (СевГУ) нашла в районе устья реки Бельбек в Севастополе судно, которое потерпело кораблекрушение, предположительно, в конце XIX - начале XX века, сообщил информационный центр СевГУ во вторник.

"Мы обнаружили крупное железное судно на глубине 11-13 метров. Оно клепаное, что позволяет отнести его к концу XIX - началу XX века и предположить, что судно торговое. Однако нам еще предстоит точно установить его назначение и причины гибели", - приводятся в пресс-релизе слова научного руководителя экспедиции - старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН, кандидата исторических наук Виктора Лебединского.

Корабль "нащупал" гидролокатор. Судно около 200 метров в длину. Борта корабля сильно разрушены, вероятно, он подорвался на мине, отмечается в сообщении.

Совместная экспедиции центра морских исследований и технологий СевГУ и Института востоковедения РАН с участием студентов Тюменского государственного университета сейчас работает при поддержке Российского географического общества в районе мыса Константиновский и реки Бельбек.