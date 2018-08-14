Полиция проверит сообщения о фальшивом выпуске газеты "Яблоко" в Псковской области

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Полиция проведет проверку по факту распространения на территории Псковской области фальшивого выпуска газеты регионального отделения партии "Яблоко", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления УМВД.

"Заявление в дежурную часть УМВД по факту распространения фальшивых газет "Гражданинъ" поступило во вторник вечером от представителей "Яблока". Будет проведена проверка", - рассказал представитель пресс-службы.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения "Яблока", в газете размещены полностью фальсифицированные "интервью" с кандидатами на должности глав районов от псковского "Яблока", а также другие клеветнические тексты. По мнению "яблочников", все материалы газеты являются оскорбительными для жителей Псковской области.

"Мы требуем всестороннего и полного расследования, поиска и привлечения к ответственности заказчиков, организаторов и всех исполнителей этих преступлений", - заявили в пресс-службе регионального отделения партии.