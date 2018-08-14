ФСИН объяснила задержку появления жертвы пыток ярославской колонии на видеосвязи занятием с психологом

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Управление ФСИН по Ярославской области выяснило причину задержки начала заседания по апелляции на арест сотрудника ярославской ИК-1, обвиняемого по делу об избиении осужденного.

"Осужденный Евгений Макаров находился на занятии с психологом. В связи с этим он был доставлен для проведения видеосвязи с судом на час позже", - сообщили "Интерфаксу в ведомстве.

По факту задержки судебного заседания проводится служебная проверка УФСИН.

Во вторник заседание по апелляции на арест сотрудника ярославской ИК-1 началось с задержкой на час.

Сам Макаров сказал суду, что его якобы не хотели выводить. "Не хотели меня выводить. Сложно им это делать", - заявил Макаров.

Как сообщалось, Ярославский облсуд ранее отклонил семь апелляционных жалоб на арест сотрудников ИК-1 по данному делу.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео истязаний заключенного Макарова, на котором видно, как 18 сотрудников колонии долго избивают его кулаками и дубинками. Инцидент произошел летом 2017 года. Публикация вызвала широкий общественный резонанс.

Центральный аппарат СК РФ расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. В рамках расследования арестованы 11 человек, еще один отправлен под домашний арест.