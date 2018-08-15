Российским космонавтам на МКС отправили видеотехнику для работы в открытом космосе

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин направил космонавтам на Международную космическую станцию дополнительную видеотехнику для съемок в открытом космосе.

"Крайним грузовым "Прогрессом" отправил нашим орлам дополнительное количество видеотехники. Просил больше снимать. Это нужно и в ЦУПе, да и людям интересно", - написал Рогозин в фейсбуке.

Во среду вечером космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос.

Планируется, что космонавты проработают за пределами станции более шести часов. За это время они проведут работы с оборудованием для космических экспериментов "Тест", "Икарус", "Обстановка", запустят четыре наноспутника и проведут панорамную видеосъемку.