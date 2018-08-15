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"Аэрофлот" выкупит акции у не согласных со сделкой лизинга самолетов МС-21

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Аэрофлот" выкупит 47 млн 817 тысяч 796 акций на общую сумму 7 млрд 039 млн 735 тысяч 927,12 рублей у акционеров, которые на годовом собрании акционеров авиакомпании 25 июня 2018 года проголосовали против крупной сделки лизинга 50 пассажирских самолетов МС-21-300 или не приняли участия в голосовании, говорится в сообщении компании.

Как отмечает "Аэрофлот", соответствующий отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО "Аэрофлот" был рассмотрен на внеочередном заседании совета директоров, которое состоялось 14 августа в форме заочного голосования.

Согласно уставу ПАО "Аэрофлот", уставный капитал компании состоит из 1 млрд 110 млн 616 тыс. 299 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. Таким образом, будет выкуплено около 4% акций.

Как сообщалось, 25 июня более 7% акционеров "Аэрофлота", участвовавших в годовом собрании, проголосовали против сделки по лизингу 50 самолетов МС-21 со структурой "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис". За сделку проголосовали 92,22% акционеров, против - 7,34%, воздержались - 0,33%. На момент закрытия собрания в нем участвовали (в том числе заочно) 416 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 61,62% уставного капитала "Аэрофлота".

Как указывалось в материалах к собранию, акционеры, проголосовавшие против сделки и не участвовавшие в собрании, в соответствии с законом "Об акционерных обществах" вправе требовать выкупа "Аэрофлотом" всех или части принадлежащих им акций.

Основные условия поставки "Аэрофлоту" лайнеров МС-21 производства ПАО "Корпорация "Иркут" были зафиксированы в соглашении, которое в феврале подписали гендиректор перевозчика Виталий Савельев и глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Срок лизинга составит 12 лет с опцией пролонгации. Первое судно должно быть поставлено в I квартале 2020 года, последнее - в 2026 году. Сумма лизинговых платежей и резервов на их техническое обслуживание составит $5,2 млрд.

При этом Савельев заявлял, что контракт предусматривает ряд гарантий по налету машин. "У нас в контракте указана гарантия на 48 месяцев, что соответствует зарубежным стандартам, что в первый год машина будет летать 2100 часов, во второй - 2900 часов, в третий год - 3750 часов", - говорил топ-менеджер. В конце мая совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал акционерам одобрить вместе со сделкой по лизингу пакет стартового заказчика МС-21, "покрывающий услуги и товары производителя на сумму $45,1 млн", что эквивалентно скидке в 16% на сумму лизинговых платежей в первые 3 года эксплуатации для первых 20 машин.

В парке "Аэрофлота" в настоящее время более 40 самолетов еще одного российского производителя - АО "Гражданские самолеты Сухого" - Sukhoi Superjet 100. Контракты на первые партии этих машин предусматривали систему штрафов, призванных защитить перевозчика от "детских болезней" нового на тот момент самолета. Документом, в частности, фиксировалось, что ГСС будет платить "Аэрофлоту" неустойку за вынужденный простой техники: сначала по $6-7 тыс. в сутки, после повторения ситуации более четырех раз - по $12 тыс. в первые четыре года эксплуатации.

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Теги: Аэрофлот, МС-21, Ростех, Авиакапитал-Сервис
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