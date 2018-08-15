Житель Поморья получил 6 лет колонии за оправдание в интернете действий Брейвика

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Архангельской области вступил в силу обвинительный приговор в отношении жителя Северодвинска Алексея Лебедева, оправдывающего терроризм, сообщил пресс-служба регионального управления ФСБ России.

"Лебедев, разделяя экстремистские убеждения, признавая идеологию насилия и терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, в период с 2015 года по март 2017 года используя личную страницу в социальной сети "ВКонтакте", публично распространял материалы, оправдывающие действия норвежского террориста Андерса Брейвика", - говорится в сообщении.

Кроме того, он распространял информацию, призывающую к экстремистской деятельности, разжигающую межнациональную рознь по отношению к представителям ряда этнических групп, сообщила пресс-служба. В квартире Лебедева было изъято огнестрельное оружие - обрез двуствольного охотничьего ружья и несколько десятков патронов к нему.

"Лебедев являлся одним из учредителей и руководителей незаконно самопровозглашенного государства "Русская Республика", идеология которого носит антиконституционный характер и направлена на нарушение территориальной целостности РФ", - заявили в УФСБ.

Судебная коллегия Верховного суда РФ оставила без изменения приговор Московского окружного военного суда в отношении Лебедева. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2, частью 2 статьи 280, частью 1 статьи 282 и 1 статьи 222 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, незаконные приобретение и хранение оружия).

"Избранная для экстремиста мера пресечения в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и запрета в течение 4 лет осуществлять администрирование интернет-ресурсов оставлена без изменения", - говорится в сообщении.

Андерс Брейвик убил в 2011 году 77 человек, в августе 2012 года был приговорен к 21 году тюремного заключения. Срок может быть продлен, если власти сочтут, что Брейвик по-прежнему представляет угрозу для общества.