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В Самаре оштрафован районный депутат из-за конфликта с полицией после матча ЧМ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Самары признал депутата райсовета Самарского района Аркадия Лазарева виновным в инциденте с полицейским у фан-зоны в областном центре.

Как сообщил сам Лазарев в твиттере, суд 14 августа оштрафовал его на 1 тысячу рублей за неповиновение сотруднику полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП). "Будем обжаловать в областной суд", - отметил депутат.

В июле Лазарев опубликовал в одной из соцсетей снятое на телефон видео конфликта с сотрудником полиции у фан-зоны ЧМ-2018 на площади Куйбышева в Самаре после матча между сборными России и Хорватии. Видеозапись депутат сопроводил сообщением о том, что он был избит откомандированным из Уфы полицейским и затем чуть не сел в спецприемник.

После инцидента Лазарев попал в больницу и затем заявил о произошедшем в полицию, а также в надзорные органы.

Лазарев известен в Самаре как лидер движения "Дорога-63", которое борется с недобросовестным ремонтом дорог, также он является членом ОНФ.

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