Два пенсионера найдены убитыми в Ростове-на-Дону

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - По факту убийства двух пенсионеров в квартире на улице Киргизская в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.

"14 августа в квартире были обнаружены тела мужчины 1928 года рождения и женщины 1938 года рождения со следами удушения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастные к нему.