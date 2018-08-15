Оправданный судом житель Карачаево-Черкессии признался в убийстве спустя 6 лет

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Житель Карачаево-Черкесии Расул Аджиев, в 2012 году оправданный судом по делу об убийстве одного из лидеров молодежного движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова, явился в следственный комитет и дал признательные показания.

"Накануне вечером Расул Аджиев, спустя более пяти лет после того, как суд его оправдал, явился в следственные органы, написал явку с повинной и вновь настаивает на том, что именно он совершил убийство Жукова", - сообщает СУ СКР по КЧР.

В настоящее время следствие по делу об убийстве Жукова возобновлено, устанавливаются мотивы, которые заставили Аджиева вновь написать явку с повинной, говорится в сообщении.

14 марта 2010 года неизвестный приехал на машине к автомойке, принадлежащей Жукову, и выстрелил ему несколько раз в голову. От полученных сквозных ранений головы потерпевший скончался на месте.

По подозрению в совершении преступления был задержан Аджиев, у которого, по версии обвинения, на тот момент сложилась конфликтная ситуация с Жуковым.

В марте 2012 года горсуд Черкесска признал Аджиева невиновным в убийстве. Он был оправдан за непричастностью к совершению преступления. Также за оправданным Аджиевым было признано право на реабилитацию.