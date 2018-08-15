Около 3 тысяч школ завысили результаты Всероссийских проверочных работ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Рособрнадзор опубликовал список российских школ, которые искусственно завысили результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР), которые проводятся в России на федеральном уровне для оценки знаний школьников по общеобразовательным предметам.

В 3 тыс. школ "по результатам статистического анализа выполнения Всероссийских проверочных работ (ВПР) 2018 года были выявлены признаки необъективности полученных результатов", говорится в сообщении на сайте Рособрнадзора в среду.

Отмечается, что перечень школ опубликован на сайте Федерального института оценки качества образования (ФИОКО). В списке, в частности, 35 школ Москвы и 73 школы Санкт-Петербурга.

Анализ результатов проверочных работ Рособрнадзор проводит второй год. В прошлом году число школ, завысивших результаты, было несколько больше, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора - "чуть больше трех тысяч", в этом году число уменьшилось - "меньше трех тысяч". При этом 850 школ попали в список второй год подряд.

"К этим школам будет пристальное внимание, и мы надеемся, что таких школ станет меньше в следующем году", - заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, которого цитируют в пресс-службе.

ВПР - это контрольные работы, которые с 2015 года проводятся в школах в конце учебного года по отдельным предметам. Их задача - оценка уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

Эти работы проводятся учителем в своем классе как обычные контрольные, но их отличает то, что тексты задания и критерии оценивания специально разрабатываются на федеральном уровне. Кроме того, школы пишут ВПР по единому расписанию, а результаты класса без указания имен передаются в органы образования.

В апреле-мае 2018 года ВПР проводились для учащихся 4-х, 5-х, 6-х и 11 классов в 40,5 тыс. школ (около 92% всех школ в стране), напомнили в Рособрнадзоре. Участие в них приняли порядка 5 млн школьников - почти в семь раз больше, чем, например, во время экзаменационной кампании ЕГЭ-2018.