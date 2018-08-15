Арестованного по делу о коррупции чиновника Минобороны оставили в СИЗО

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест директора Департамента аудита государственных контрактов министерства обороны РФ Максима Куксина, задержанного по делу о получении взятки.

"Постановление Савеловского суда Москвы от 19 июля, которым в отношении Куксина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в среду.

Таким образом, чиновник останется под арестом до 17 сентября.

Куксину инкриминируется получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным осведомленного источника "Интерфакса", следствие считает, что он "обещал сослуживцу из другого отдела ведомства продвижение по должности, а также оказание ему в дальнейшем общего покровительства", за что попросил 15 млн рублей, из которых получил 11 млн.

Согласно информации на сайте Минобороны РФ, с 2005 по 2014 годы Куксин замещал руководящие должности в коммерческих структурах ведомства. До 2016 года он возглавлял Управление военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, а в июле 2017 года был назначен директором Департамента аудита государственных контрактов МО РФ.