Владимир Путин пообещал встретить Си Цзиньпина во Владивостоке по-семейному

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В России ожидают председателя КНР Си Цзиньпина с визитом в сентябре, его активная позиция позволяет развиваться российско-китайским отношениям по намеченному плану, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В начале встречи хотел бы отметить, что отношения наши развиваются так, как мы и планировали, все идет по намеченному нами плану, это происходит в значительной степени, благодаря активной позиции нашего надежного хорошего друга - председателя (КНР - ИФ) Си Цзиньпина", - сказал Путин на встрече с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.

Путин передал председателю КНР наилучшие пожелания. "Мы ждем его с визитом, в сентябре этого года, он состоится во Владивостоке, а затем мы вместе будем участвовать во Владивостокском восточном экономическом форуме", - отметил президент РФ.

По его словам, товарооборот России и Китая за первое полугодие 2018 г. увеличился на 50%. "В прошлом году у нас товарооборот был 87 миллиардов, а за первое полугодие этого года увеличился сразу на 50%, и в этом году мы, скорее всего, выйдем на рубеж торгового оборота - 100 миллиардов долларов" , - сказал глава государства.

Путин вспомнил и о своем визите в Китай. "Мы со своей стороны помним, как тепло в прямом смысле этого слова, по-дружески, вы нас принимали в Китае в июне этого года, почти по-семейному, я бы сказал. Постараемся председателю Си Цзиньпину ответить тем же самым. Не знаю, как у нас получится, но мы этого очень хотим", - сказал президент РФ.