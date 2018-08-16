Сотрудник ФНС на Камчатке попался на вымогательстве взятки от коммерсанта

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки от коммерсанта против начальника отдела оперативного контроля инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) по городу Петропавловску-Камчатскому, сообщает в четверг следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"Дело возбуждено по п. "б" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки, сопряженное с вымогательством)", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя ведомства Елена Матафонова.

Матафонова отметила, что дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по региону и службы безопасности городской ИФНС.

"По версии следствия, за взятку в 45 тысяч рублей сотрудник налоговой службы обещал генеральному директору местной фирмы покровительство по службе. В противном случае подозреваемый грозил предпринимателю проверками, которые неминуемо обернулись бы для гендиректора административным штрафом в 2 млн рублей, либо закрытием его предприятия", - сказала старший помощник.

В начале августа этого года налоговик встретился с коммерсантом возле жилого дома по ул. Владивостокской в Петропавловске-Камчатском, где получил от гендиректора первую часть взятки в сумме 25 тыс. руб.

"Сотрудник налоговой службы взят с поличным сотрудниками УФСБ", - подчеркнула Матафонова.

Представитель СКР отметила, что следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.