Космонавты забрали контейнеры с микроорганизмами с поверхности МКС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев и Сергей Прокопьев в ходе выхода в открытый космос частично провели очередной этап космического эксперимента "Тест", забрав часть специальных устройств с внешнего корпуса Международной космической станции (МКС), которые год назад были размещены с биологическими образцами внутри.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", космонавты демонтировали устройства-экспонаты с микроорганизмами, размещённых в августе 2017 года на внешней поверхности российского сегмента МКС, которые позднее вернут на Землю.

Там их исследуют ученые, изучающие временные ограничения сохранения жизнеспособности микроорганизмов в условиях открытого космоса для решения вопроса об их происхождении.

Из-за приближения предельного времени нахождения в космосе, удалось забрать лишь часть контейнеров.

"Тест" длится с 2010 года, за это время на внешней поверхности станции удалось выявить широкий спектр микроорганизмов. Ранее в ходе эксперимента специалисты установили, что поверхность МКС может быть временным хранителем биоматериала внеземного происхождения, а сама станция является универсальным инструментом экзобиологических исследований.

Всего в рамках исследований космонавты Роскосмоса во время внекорабельной деятельности собрали 19 проб пыли с поверхности МКС, что позволило ученым уточнить химический и биологический составе космической пыли и подтвердить наличие в ней элементов, являющихся постоянной составной частью метеороидов.

Нынешний выход в космос является вторым для российских космонавтов в 2018 году, предыдущий - февральский - стал рекордным по продолжительности нахождения в космосе, тогда Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин провели в открытом космосе более 8 часов. В этот раз плановое время нахождения в космосе должно составить 6 часов 10 минут.

О.Артемьев и С.Прокопьев вышли за пределы Международной комической станции в скафандрах нового поколения "Орлан-МКС".

Для О.Артемьева это третий выход в открытый космос, С.Прокопьев вышел за пределы МКС впервые.