Первый вице-президент Федерации кикбоксинга России арестован за хищение денег из бюджета

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Центральный суд Челябинска арестовал на два месяца первого вице-президента Федерации кикбоксинга России Фаригата Касымова, обвиняемого в хищении более 1 млн рублей, выделенных из областного бюджета на спортивные мероприятия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

"Суд в среду вечером вынес постановление об аресте обвиняемого на два месяца, до 14 октября", - сказал сотрудник суда.

Ранее сообщалось, что бывший тренер спортивной школы в Челябинске задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).

По версии следствия, он получил от областного казенного учреждения "Центр спортивной подготовки Челябинской области" 1 млн 93 тыс. рублей на финансирования спортивных мероприятий, а впоследствии присвоил средства и предоставил в бухгалтерию фиктивные документы о том, что они потрачены на оплату проживания и питания спортсменов.