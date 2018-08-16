РЖД введут дополнительную "Ласточку" Петербург-Псков из-за высокого спроса

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" назначает дополнительную пару поездов "Ласточка" между Санкт-Петербургом и Псковом, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

"Учитывая стабильно высокий спрос на перевозки скоростными поездами "Ласточка" между Санкт-Петербургом и Псковом и по многочисленным просьбам пассажиров, ОАО "РЖД" назначает дополнительную вечернюю пару поездов", - говорится в сообщении.

Вечерние поезда "Ласточка" N811/812 начнут курсировать с 24 августа пятивагонными составами. Поезд N811 будет отправляться из Петербурга с Балтийского вокзала в 20:15 и прибывать в Псков в 23:45. Из Пскова поезд N812 будет отправляться в 18:05 и прибывать в Петербург в 21:35. В пути предусмотрены четыре остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга, Плюсса и Струги Красные.

C 17 августа у пассажиров утренних "Ласточек" также появится возможность посадки/высадки на станции Плюсса.

С 4 августа был запущен ежедневный скоростной поезд между Санкт-Петербургом и Псковом, который отправляется в утренние часы. До этого между городами курсировал один пассажирский поезд N223/224. Время в пути занимало 4 часа 20 минут.