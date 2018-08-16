Житель Вологды сдал чужой гараж в металлолом

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Вологде полицейские раскрыли кражу металлического гаража, сообщает пресс-служба регионального МВД в четверг.

В вечернее время в дежурную часть отдела полиции с заявлением о пропаже обратился мужчина, пояснив, что во дворе дома на улице Чехова пропал металлический гараж. Осматривая место, где находилось сооружение, полицейские обнаружили следы грузового транспортного средства, на котором предположительно могли вывезти гараж. Также рядом находились строительные материалы, хранившиеся в нем, говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудник уголовного розыска первого отдела полиции обнаружил схожий по приметам гараж в пункте приема металлолома. Как выяснилось, гараж привез мужчина на автомашине КАМАЗ. В ходе дальнейшей работы полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Вологды.

"Он рассказал, что на протяжении нескольких лет ни разу не видел, чтобы гараж кто-нибудь открывал. И тогда, решив, что гараж никому не принадлежит, он решил сдать его в металлолом. Проникнув в помещение путем разбития окна монтировкой, он открыл ворота и вынес все, что там хранилось. Вызвав грузовой автомобиль с манипулятором, мужчина отвез гараж в металлолом", - пояснили в ведомстве.

Вырученные деньги вологжанин потратил на личные нужды. Ущерб от действий подозреваемого составил около 30 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).