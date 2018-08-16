В подмосковном храме впервые пройдет молебен о собаках и кошках

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Молебен о сохранении творения Божия пройдет в субботу по случаю Всемирного дня защиты бездомных животных в Ильинском храме деревни Лемешово рядом с подмосковным Подольском.



"В этот день мы совершим молебен для людей, которые по своему милосердию готовы делиться любовью с несчастными собаками и кошками, лишенными крова, и участвовать в их спасении", - сообщил корреспонденту "Интерфакс-Религия" настоятель Ильинского храма протоиерей Петр Дынников.



По его словам, хозяева могут прийти на молебен со своими котами, которых благословят, окропив святой водой. "Церковь есть ковчег непотопляемый. Богу было угодно через праведного Ноя дать спасение во время Всемирного потопа животному миру, который по замыслу Творца вверен человеку на попечение. Глядя на праведного Ноя, над которым могли насмехаться его сородичи, считая его затею безумной и лишенной логики, каждый из нас и сейчас может строить или помогать строить свой малый ковчег для спасения Божьих тварей, хорошо понимающих единственно доступный всем язык – язык любви", - сказал священник.



Он также отметил, что желающие могут принести корм для собак и кошек, обитателей хосписа для животных, который обустроен при Ильинском храме.

Всемирный день защиты бездомных животных приходится на каждую третью субботу августа. Дата установлена в 1992 году по решению Международного сообщества по защите прав животных.