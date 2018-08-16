Россияне за полгода выплатили за коррупционные правонарушения штрафов на 750 млн руб.

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Сумма штрафов за коррупционные правонарушения в этом году превысила 700 млн рублей, более 500 юридических лиц, уличенных в подкупе чиновников, включены в "черный список" Генпрокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.

"В первом полугодии 2018 года по постановлениям прокуроров за совершение коррупционных правонарушений к административной ответственности привлечены 3,8 тыс. лиц. На них наложены штрафы на сумму 743 млн рублей, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметили в Генпрокуратуре.

Там уточнили, что большинство нарушений связаны с незаконным трудоустройством бывших чиновников в коммерческие и иные организации после увольнения с госслужбы. Другим распространенным правонарушением является получение незаконного вознаграждения от юридического лица.

К ответственности привлечены 262 юрлица в первом полугодии 2018 года.

"Все эти организации включены в реестр юридических лиц, привлеченных к ответственности за незаконное вознаграждение, доступный на сайте Генеральной прокуратуры РФ. В течение двух лет такие организации не допускаются к участию в государственных и муниципальных закупках", - говорится в сообщении.

За последние полтора года в реестр включены сведения о более чем 500 юридических лицах. Всего, начиная с 2014 года, в реестр попали данные о более чем 1,5 тыс. юридических лиц, добавили в надзорном ведомстве.