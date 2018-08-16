"АвтоВАЗ" до 2022 года наберет тысячу новых инженеров для "перспективных проектов"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ПАО "АвтоВАЗ" планирует привлечь в свою службу инжиниринга около 1 тысячи новых специалистов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автопроизводителя.

"Всего до 2022 года в данное подразделение планируется привлечь около 1 тысячи новых сотрудников, преимущественно инженеров-конструкторов и инженеров-технологов, необходимых для реализации перспективных проектов", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что в 2018 году "АвтоВАЗ" уже зачислил в службу инжиниринга более 250 новых сотрудников.

В феврале 2018 года вице-президент "АвтоВАЗа" по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко заявлял, что "АвтоВАЗ" завершил программу оптимизации численности персонала.

"Мы завершили программу оптимизации численности персонала. На "АвтоВАЗе" мы набираем молодых специалистов в нашу службу инжиниринга, цель в этом году набрать более 250 специалистов", - говорил Михаленко, отметив, что компания ведет набор и в другие производственные подразделения. "Мы набираем сегодня людей на вторую смену Kalina, есть потребность в специалистах и в других подразделениях на основном производстве", - сказал тогда он.

Согласно отчетности ПАО "АвтоВАЗ", средняя численность работников компании с конца I квартала и до конца I полугодия 2018 года практически не изменилась, составив 36 412 человек и 36 413 соответственно.