Обвиняемого во взяточничестве главу Оренбурга арестовали

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Оренбурга по ходатайству следствия арестовал в четверг главу города Евгения Арапова, сообщили в СКР.

"Сегодня по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца главе города Оренбург Евгению Арапову, обвиняемому в получении взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.

Глава Оренбурга был задержан 14 августа сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в коррупции.

По данным СКР, Арапов совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города.

Из полученной взятки 400 тыс. рублей причиталось Арапову, а 200 тыс. руб. - Борисову. Также устанавливается происхождение 4,2 млн рублей, изъятых в служебном кабинете главы города.

Арапова был избран главой Оренбурга 30 октября 2015 года. До этого был главой администрации города.