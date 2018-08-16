В Челябинске апелляция отменила выселение детей, унаследовавших ипотечный долг матери

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд частично удовлетворил иск отца троих детей, просившего отменить решение об изъятии в пользу банка ипотечного долга и квартиры, в которой после смерти матери-заемщицы проживали дети. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе облсуда в четверг.

Опекун детей, их родной отец Алексей Березин, обжаловал в апелляционную инстанцию решение районного суда, взыскавшего в пользу АО "Сбербанк" долг в размере почти 1 млн рублей и двухкомнатную квартиру.

"Областной суд отменил решение районного суда в части обращения взыскания на квартиру и принял новое решение", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его информации, в суде также сообщалось, что Сбербанк и Березин накануне судебного заседания договорились о схеме погашения долга.

В свою очередь пресс-служба регионального уполномоченного по правам человека Маргариты Павловой уточняет, что в четверг прошла встреча сторон при участии уполномоченного, на которой обсуждалась ситуация с ипотечным долгом семьи Березиных.

"Руководство Сбербанка с пониманием отнеслось к сложившейся ситуации. Удалось достичь договоренности о порядке урегулирования задолженности, ... дети не останутся на улице и сохранят за собой жилье. Все формальности будут урегулированы в рамках закона", - говорится в сообщении.

По сведениям пресс-службы, еще до приобретения квартиры в ипотеку отец с матерью развелись. В результате после смерти женщины в 2015 году наследниками долга стали проживающие в квартире трое детей, старшему из которых десять лет.

Банк направил иск в районный суд в связи с неуплатой ежемесячных ипотечных платежей.

"Красноармейский райсуд вынес решение о взыскании в пользу банка задолженности по ипотечному договору и самой квартиры. Сумма основного долга несовершеннолетних детей составляет около 850 тыс. рублей, а с учетом процентов и неустойки - 947 тыс. рублей", - отмечает пресс-служба.

Отец обжаловал данное решение, сообщив, что готов выплачивать долг, но просил предоставить отсрочку об исполнении судебного решения сроком от 3 до 5 лет.

Между тем, на беду семьи живо откликнулись их земляки.

"К уполномоченному по правам человека поступают многочисленные звонки от неравнодушных граждан. Для людей сама ситуация, когда оказались должны банку дети, стала вызовом. Все предлагают собственные финансовые средства для погашения долга. Конечно, данная ситуация стала чем-то уникальным. Семье готовы помогать все", - говорится в сообщении.

О намерении погасить долг детей также заявили депутаты областного Законодательного собрания, члены фракции партии Единая Россия.

"Депутаты собрали необходимую сумму за счет личных и готовы передать ее. В ближайшее время они навестят семью", - сообщили агентству в пресс-службе реготделения партии.