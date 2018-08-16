В Крыму саперы подорвали старую мину в четверть тонны

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Спасатели уничтожили в четверг донную мину весом в 250 кг, которую туристы нашли в акватории Черного моря на западе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

"Подозрительный предмет обнаружен на глубине около двух метров и на расстоянии 20 метров от берега. По словам отдыхающих, очертания находки напоминали взрывоопасный предмет", - говорится в пресс-релизе.

Водолазы пиротехнического отделения погрузились в воду и идентифицировали предмет как авиационную донную мину времен Великой Отечественной войны.

Сотрудники полиции оцепили территорию в селе Молочное Сакского района, а также вывезли в безопасное место 50 человек, находившихся на пляже.

Специалисты государственной инспекции по маломерным судам ограничили доступ к побережью с моря.

Боеприпас подорвали на месте обнаружения.