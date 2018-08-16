Трое горняков пострадали при взрыве в шахте в Ростовской области

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Трое рабочих получили травмы в результате детонации взрывчатого вещества в шахте в Ростовской области. Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Взрыв произошел в шахте "Обуховская" в городе Зверево во время проведения работ по проходке", - сказал собеседник агентства.

По его словам, разрушений и обвалов в шахте нет.

"По уточненной информации, все пострадавшие по-прежнему находятся в шахте, их пытаются вытащить наружу и оказать им медицинскую помощь", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области агентству подтвердили информацию о взрыве в шахте, отметив, что, по предварительным данным, все трое пострадавших живы.

Ранее сообщалось, что трое рабочих получили травмы в результате детонации взрывчатого вещества в шахте "Обуховская" в городе Зверево в Ростовской области. Взрыв, по предварительным данным, произошел во время проходческих работ.