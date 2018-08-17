Парализованные чайки на якутской реке предположительно оказались пьяными

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Обездвиженные чайки, видео с которыми разошлось по соцсетям в Якутии, возможно, находились под действием алкоголя, сообщил агентству "Интерфакс" и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.

"Мы предполагаем, что, скорее всего, чаек накормили хлебом с алкоголем, вследствие этого они и были обездвижены. Общественники Верхневилюйского района, которые проезжали мимо, видели этот инцидент и видели, что птицы вскоре улетели", - сказал Афанасьев.

По его словам, жители района видели и группу лиц, которые сидели в том месте и, предположительно, сняли видео. После отлета птиц компания тоже уехала.

В соцсетях набирает популярность видео, на котором запечатлены полностью обездвиженные чайки. Рабочая группа экологов провела рейд на якутской реке Тукэн, откуда и поступила информация. В ходе проверки сотрудники верхневилюйской инспекции, госинспекторы нюрбинского комитета и представители управления ветеринарии Якутии не нашли погибших рыб или птиц.