Самолет с отказавшим двигателем сел в аэропорту Якутска

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту "Якутск - Чокурдах", вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя.

"17 августа при наборе высоты у воздушного судна произошел отказ левого двигателя. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту вылета", - говорится в сообщении авиакомпании "Якутия".

Отмечается, что на борту находились 32 пассажира и члены экипажа.

Самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Якутска.

Специальная комиссия устанавливает причины происшествия.

Информация о вылете пассажиров рейса уточняется, им будут оказаны услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, отметили в авиакомпании.