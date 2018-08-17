Глава СПЧ предложил уточнить законодательство о публичных акциях

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Законодательство о порядке проведения публичных акций страдает неточными формулировками, с этим надо разбираться, заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов на выездном заседании СПЧ в Новосибирске в пятницу.

"Когда в закон вносились поправки, касающиеся так называемых гайд-парков, казалось бы, хорошая идея - можешь без уведомления проводить публичное мероприятие, но при этом в законе не написано, надо или не надо уведомлять. У нас законодатели очень часто неаккуратно работают. С законодательством надо разбираться, в том числе региональным в том, что касается этих гайд-парков", - сказал он.

Он также отметил, что в законодательстве, например, говорится, что не требуют согласования собрания, в которых участвует один человек.

"Пикет с одним участником - это я понимаю, а собрание с одним участником - я понять не могу", - сказал он.

"Есть проблема политической культуры, это одна из самых для нас тяжелых проблем (...). Если организаторы публичного мероприятия и администрация хотят найти компромиссное решение, они его найдут. Если не хотят - не найдут, причем достаточно, чтобы только одна сторона не хотела", - отметил Федотов.

В ходе заседания СПЧ прозвучали данные о том, что в последнее время мэрия Новосибирска отклоняет до 80% уведомлений о публичных акциях оппозиции.

Со своей стороны, мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что спорные вопросы возникают.

"Не всегда есть взаимопонимание, есть конкуренция определенная, в том числе среди оппозиционных политических партий. Ваше замечание принимаю", - сказал он.