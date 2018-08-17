В России

Российские военные купят более 35 истребителей Су-30СМ за 70 млрд рублей

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны России в конце 2018 года может закупить в рамках трехлетнего контракта не менее 36 многофункциональных истребителей Су-30СМ для Воздушно-космических сил и авиации Военно-морского флота, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Стоимость контракта составит около 70 млрд рублей.

Газета напоминает, что с 2012 года Минобороны было законтрактовано 116 истребителей Су-30СМ, созданных на базе разработанного для Индии истребителя Су-30МКИ.

"88 машин было заказано для ВКС и 28 - для морской авиации ВМФ, причем их поставки по существующим контрактам завершатся как раз в 2018 году. Кроме Индии такие машины экспортировались также в Малайзию, Алжир, Казахстан, а в будущем возможны поставки этих самолетов в Мьянму и Белоруссию", - отмечает издание.

Ранее на этой неделе в интервью "Ведомостям" глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о планах заключить в этом году новый контракт с Минобороны РФ на истребители Су-30СМ.

"В этом году планируем подписать новый контракт, который обеспечит загрузку ИАЗа (Иркутский авиационный завод - ИФ) в ближайшие годы на уровне 12-14 машин в год", - заявил Слюсарь.

Двухместный истребитель Су-30СМ разработан "ОКБ Сухого" и выпускается на Иркутском авиационном заводе - филиале Корпорации "Иркут". Самолёт обладает сверхманевренностью, оснащён радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

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Теги: Су-30СМ., ВВС
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