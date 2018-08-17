Автор ошибочной скульптуры архитектора в Петербурге предложил считать ее "собирательным образом"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Александр Таратынов - автор скульптурной композиции "Зодчие" в Александровском парке Санкт-Петербурга, в которой внимательные горожане рассмотрели вместо архитектора Тома де Томона лицо шотландского химика, пока не получал просьб исправить ошибку.

"На моей скульптуре не написано, что это Тома де Томон! И ее можно представить как собирательный образ архитектора того времени. Ко мне еще не обращались с вопросом замены скульптуры", - сказал Таратынов "Интерфаксу".

Он также посетовал на распространение в сети недостоверной информации. "Предлагаю обратить внимание на многочисленные средства информации, открытые источники, интернет ресурсы, кто распространяет неверные изображения и информацию, и спросить их, почему они так делают. Часто художник становится заложником этого", - добавил он.

Как сообщалось, ошибку в скульптуре Жана Франсуа Тома де Томона обнаружил один из интернет-пользователей. Он отметил, что фотография, использованная при создании фигуры зодчего, является портретом шотландского химика Томаса Томсона, но в сети она повсеместно сопровождает статьи об архитекторе Ж-Ф.Тома де Томоне.

Научный сотрудник нашего музея Кирилл Постернак выяснил, что автор скульптуры с петербургскими зодчими вместо архитектора Тома де Томона изобразил шотландского химика Томаса Томсона.

Оказалось, в 2011 году автор взял изображение из статьи на "Википедии".https://t.co/XsuVziMro7 pic.twitter.com/VN8QmXAEDj — Музей Архитектуры (@schusevmuseum) 17 августа 2018 г.

Сам Таратынов признал, что при создании фигуры зодчего Тома де Томона использовал фотографии из интернета, не проводя дополнительные исторические изыскания.

Композиция "Зодчие" была установлена в Санкт-Петербурге в 2011 году, она состоит из фигур архитекторов Растрелли, Росси, Трезини, Монферрана, Тома де Томона, Воронихина, Захарова и Баженова, сидящих за общим столом. Рядом расположен мини-город с моделями петербургских достопримечательностей, отлитых в бронзе в масштабе 1:33. Этот проект также выполнен Таратыновым.

Инвестором проекта выступал "Газпром". В пресс-службе компании "Интерфаксу" рекомендовали переадресовать вопросы по сложившейся ситуации автору скульптуры.