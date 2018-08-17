Правительство РФ скорректировало финансирование МГУ до 2020 года

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит Московскому государственному университету Ломоносова 890 млн рублей в 2020 году, соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном сайте правовых актов в пятницу.

Распоряжение вносит изменения в программу развития МГУ до 2020 года.

Предыдущей версией документа государственная поддержка из федерального бюджета была определена на период до 2019 года, причем в 2018 году предполагалось выделение 0,91 млрд рублей, в 2019 году - 0,89 млрд рублей.

Новым распоряжением установлено, что Московский университет получит в 2018 году 0,891 млрд рублей (меньше на 18 млн рублей), в 2019 году - 0,89 млрд рублей, и такая же сумма заложена на 2020 год.

В общей сложности, финансирование на период 2017-2020 год составит более 3,71 млрд рублей, отмечается в документе.

Господдержка программы развития МГУ в 2017-2020 года осуществляется в рамках реализации приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций".