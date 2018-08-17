На Красноярский алюминиевый завод завели несколько дел за загрязнение воздуха

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Красноярская природоохранная прокуратура установила факты загрязнения атмосферного воздуха выше установленных норм Красноярским алюминиевым заводом (КрАЗ, АО "РусАл Красноярск"), говорится в сообщении контрольного ведомства.

"По результатам анализов проб промышленных выбросов, отобранных лабораторией, установлено превышение выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: фтористого водорода в 4,2 раза и углерода оксида в 2,4 раза", - говорится в сообщении. Проверка исполнения природоохранного законодательства КрАЗом проводилась в период неблагоприятных метеорологических условий 1 степени опасности в Красноярске с 26 по 28 июня 2018 года.

Также прокуратура установила, что очистка газа на предприятии осуществляется в меньшей степени, чем предусмотрено проектом разрешения на выбросы.

По результатам проверки руководителю АО "РусАл Красноярск" внесено представление об устранении нарушений.

Кроме того, против виновных лиц возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него; нарушение правил эксплуатации, для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух).

Между тем, в АО "РусАл Красноярск" "Интерфаксу" сообщили, что оперативно устранили нарушения. Результаты повторных замеров, подтверждающих стабилизацию выбросов, были представлены в надзорные органы.

Для исключения разовых превышений допустимых выбросов в атмосферу КрАЗ выполнил комплекс профилактических мероприятий. На предприятии проводится постоянный экологический контроль, продолжается комплексная программа по сокращению воздействия на окружающую среду, которая предусматривает модернизацию основного производственного оборудования, отметил представитель предприятия.

АО "РусАл Красноярск" создано в июле 2006 года. Проектная мощность "КрАЗа" - 1 млн тонн металла в год. На долю завода приходится 27% всего производимого в России алюминия и 3% мирового производства.